شكرا لقرائتكم خبر عن 209 مخالفات لمكاتب تأجير السيارات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت الفرق الرقابية للهيئة العامة للنقل 209 مخالفات لمكاتب تأجير السيارات، مرتبطة بإصدار عقود التأجير عبر بوابة نقل الإلكترونية، وذلك بعد فحص أكثر من 14 ألف عملية في مختلف مناطق المملكة. وأكدت الهيئة ضرورة التزام المكاتب بالعقد الإلكتروني الموحد وتزويد المستفيد بنسخته الإلكترونية. كما طالبت بعدم توقيع المستفيد على أي مستندات ورقية أو سندات لأمر، مشددة على ضرورة إنهاء العقد أو إلغاء التفويض فور استلام السيارة.

كما أكدت الهيئة كذلك على إخضاع السيارة لتغطية تأمينية بما يغطي كحد أدنى المسئولية المدنية تجاه الغير. وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق تنفيذ أكثر من 34 ألف عملية فحص لمكاتب تأجير السيارات في الربع الأول من 2022، ضبطت، خلالها، 1700 مخالفة في المملكة. وقالت إن معدل الامتثال عن تلك الفترة بلغ 96 % مقارنة بمعدل 82 % في الربع المماثل من عام 2021.