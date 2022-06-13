شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير مهارات «الإنجليزية» بجامعة الأميرة نورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يطلق معهد اللغة الإنجليزية بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن يوم 17/ 7/ 2022 البرنامج الصيفي لتطوير مهارات اللغة الإنجليزية لعام 1443هـ، للسنة الرابعة على التوالي، ويستمر لمدة 4 أسابيع بمعدل 40 ساعة تدريبية؛ بهدف تطوير المهارات اللغوية لجميع الفئات العمرية. وتركز دورات البرنامج الذي يبدأ في 17/ 7/ 2022 م، على تطوير مهارات اللغة الإنجليزية العامة والأكاديمية، والتأهيل لاختبار الأيلتس، وتطوير مهارات الكتابة والمحادثة. يذكر أن المعهد حصل مؤخرا على الاعتماد الأكاديمي من منظمة «إيكوالز» الأوروبية ليكون بذلك أول معهد تحت مظلة وزارة التعليم يحصل على هذا الاعتماد.