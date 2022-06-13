شكرا لقرائتكم خبر عن الصرار.. رفع 420 م3 نفايات ومخلفات في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفعت بلدية الصرار التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، ما يعادل 420 مترا مكعبا من النفايات والمخلفات خلال هذا الأسبوع، ضمن جهودها في معالجة التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري في الصرار، والمراكز التابعة لها؛ للقضاء على التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري.

وأكد رئيس البلدية م. نقاء أبو هليبة، استمرار أعمال معالجة التشوهات البصرية، داعيا الجميع إلى التعاون مع البلدية وعدم رمي المخلفات بشتى أشكالها، ووضعها في الأماكن المخصصة لها، حتى ينعم الجميع ببيئة صحية وخالية من الملوثات، وتحقيق الهدف المنشود لهذه الحملات وغيرها، وأن تكون الصرار والمراكز التابعة لها نظيفة، مع زيادة الوعي للجميع بأهمية النظافة، مع التشديد على الرقابة اللاحقة وتطبيق الأنظمة والتعليمات ولائحة الغرامات على من يتسبب في هذه التشوهات، ودعا الجميع إلى التعاون مع البلدية والإبلاغ عن المخالفين من خلال مركز «940».