شكرا لقرائتكم خبر عن الحرارة تتجاوز الـ50.. مخاطر العمل تحت أشعة الشمس تصل للوفاة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - مع بدء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس، على جميع منشآت القطاع الخاص، اعتبارًا من الأربعاء المقبل، أكد مختصون أهمية القرار، لحماية العاملين من أجواء الصيف اللاهبة التي تصل درجات الحرارة فيها، إلى أكثر من 50 درجة مئوية، مشيرين إلى أهمية اتخاذ الإجراءات الوقائية، والإكثار من شرب السوائل، والتوجه مباشرة إلى أقرب عيادة أو مركز صحي في حالة التعب الشديد والإرهاق؛ إذ إن ضربة الشمس والإجهاد الحراري قد يسببان أعراضا خطيرة تصل للوفاة.

رياح ساخنة

وقال محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل إن أجواء المملكة، تعرضت الأسبوع الماضي، إلى موجة لاهبة، ووصلت درجات الحرارة في الدمام، الخميس الماضي، إلى 50 درجه مئوية في الظل، ومن المتوقع تراجع درجات الحرارة إلى أقل من 45، على أن تبدأ في الارتفاع مرة أخرى نهاية الأسبوع القادم، لتصل ما بين 46 و48 درجة، على الساحل الشرقي أيام الأربعاء والخميس والجمعة، ثم تعود الحرارة بعد ذلك، لنفس معدلاتها مع نشاط رياح مثيرة للأتربة والغبار على القطاع الشرقي..

وأضاف «العقيل»: قد تتعرض أجواء المنطقة الشرقية إلى رياح شرقية حارة ترتفع معها درجات الحرارة لتصل إلى 51 درجة مئوية في بعض الأحيان على أجزاء من محافظات المنطقة الشرقية.

الوقاية من المخاطر

وذكر الأستاذ المساعد واستشاري طب الأسرة والطب المهني بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل د. حاتم القحطاني أن القرار يولي أهمية بالغة ‏لصحة العاملين وسلامتهم ‏والوقاية من المخاطر في بيئة الأعمال، ومن أبرز الآثار الصحية للتعرض لأشعة الشمس والحرارة العالية هي ضربة الشمس والإجهاد الحراري والتشنجات العضلية، ‏والتي قد تصل في بعض الحالات ‏إلى فقدان الوعي ‏والإعياء والوفاة، لا قدر الله. ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ضربة الشمس

وأوضحت استشاري الأمراض المعدية، د. حوراء البيات أن ضربة الشمس من أخطر الأمراض المتعلقة بارتفاع درجة الحرارة، وتحصل عندما ترتفع حرارة الجسم فوق 41 درجة مئوية أو أكثر عندما تفشل آلية التعرق عند التعرض للأشعة خلال 10 - 15 دقيقة، والأعراض المصاحبة لضربة الشمس فقدان الوعي، الهذيان، الدوخة، نوبة تشنج، قلة إدرار البول، وجفاف الجلد وأيضًا التعرق الشديد نتيجة ارتفاع في درجة الحرارة، وأيضًا من الحالات المصاحبة الانهيار السريع للعضلات الذي قد يؤدي إلى تلف الكلى أو عدم انتظام دقات القلب.

الإبلاغ عن المخالفات

وتضمن قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، منع العمل من الساعة 12 ظهرًا إلى الساعة 3 مساءً، وذلك حتى يوم الخميس 19 صفر 1444هـ الموافق 15 سبتمبر 2022م.

ودعت الوزارة أصحاب العمل إلى ضرورة تنظيم ساعات العمل والإبلاغ عن المخالفات الخاصة بالقرار، على الرقم الموحد لخدمة العملاء 19911، أو عبر تطبيق الوزارة بأجهزة الهواتف الذكية

الأعراض تشمل فقدان الوعي والهذيان ونوبات التشنج