شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدا لما نشرته "اليوم".. شرطان لتجديد بطاقة الهوية بـ «أبشر» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت مصادر لـ (اليوم) عن شرطين لتجديد الهوية الوطنية، لمن يتواجد خارج المملكة إلكترونيا، دون الحاجة إلى مراجعة مكاتب الأحوال المدنية، الأول يشمل تبقي «180» يوما أو أقل على انتهاء بطاقة الهوية الوطنية، والثاني يتضمن تفويض شخص داخل المملكة لاستلام البطاقة، وذلك تأكيدا لما نشرته ”الخليج 365” في مارس الماضي.

وأطلقت وزارة الداخلية، أمس، خدمة تجديد بطاقة الهوية عبر المنصة لتمكين المواطنين والمواطنات من طلب التجديد إلكترونيا دون الحاجة إلى مراجعة مكاتب الأحوال المدنية، باستخدام أحدث تقنيات التعرف على الوجه.

ويمكن للمواطنين والمواطنات الاستفادة من الخدمة من خلال رفع المستفيد صورة شخصية على المنصة، تتماشى مع اشتراطات ومتطلبات الخدمة، وطلب إيصال البطاقة إلى عنوانه.

وتأتي هذه الخدمة امتدادا لمساعي وزارة الداخلية في توفير الوقت والجهد على المواطنين والمواطنات وإتمام تنفيذ خدماتهم ذاتيا، ودعم مسيرة التحول الرقمي الحكومي، بما يعزز من جودة الحياة ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأوضحت الأحوال المدنية أن استخراج بطاقة الهوية الوطنية يبدأ من سن 10 إلى 15 عاما، ويكون الحصول عليها اختياريا بعد موافقة ولي الأمر، وعندما يبلغ المواطن 15 عاما يصبح الحصول عليها إلزاميا. مشيرة إلى أنه يمكن تجديد الهوية الوطنية قبل انتهاء مدة صلاحيتها بنحو 6 أشهر بما يعادل 180 يوما.

وبينت أن تجديد بطاقة الهوية الوطنية لا يتطلب إحضار صور شخصية أو تعبئة نماذج إذا كان لدى المواطن صورة وبصمة مسجلة في النظام، مشيرة إلى أن إصدار الهوية يستغرق بحد أقصى 14 يوما، وستصل رسالة نصية عند وصول بطاقة المستفيد للمكتب، ويمكن الاستلام من أي مكتب للأحوال المدنية تختاره قبل إتمام عملية التصوير، ولا يمكن تغيير موقع الاستلام بعد ذلك.

وأضافت إن المواطن يستطيع تفويض من يستلم بطاقته نيابة عنه عبر خدمة التفويض الإلكتروني في منصة أبشر أو إبلاغ الموظف بذلك قبل إتمام عملية التصوير، مشددة على ضرورة تجديد بطاقة الهوية الوطنية قبل 180 يوما من انتهائها، وفي حالة تجديد البطاقة بعد مرور موعد التجديد أي بعد انتهاء صلاحية البطاقة تفرض غرامة 100 ريال.