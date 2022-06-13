شكرا لقرائتكم خبر عن 18 مليونا لتصريف أمطار حي الأمير فواز بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت أمانة محافظة جدة تنفيذ مشروع إنشاء 4 عبارات خرسانية على قناة تصريف مياه الأمطار «مجرى السيل»، بحي الأمير فواز الجنوبي، بتكلفة 18 مليون ريال، وتستمر الأعمال لمدة 12 شهرا.

وأوضحت الأمانة أن المشروع يتضمن إنشاء عبَّارة على المدخل الرئيسي بطريق المنذر بن حارثة جوار بلدية الجنوب، بـ3 حارات في كل اتجاه، وتنفيذ 3 عبَّارات أخرى لتسهيل التنقل بين مناطق شمال وجنوب قناة تصريف مياه الأمطار «مجرى السيل»، وهما عبَّارتان في الجهة الغربية باتجاه طريق الفلاح، والثالثة شرق بلدية الجنوب الفرعية، وستسهم جميعها في تحسين حركة المركبات، ورفع مستوى السلامة المرورية.