شكرا لقرائتكم خبر عن رصد 13 منشأة مخالفة لعدم توافر الأدوية والتبليغ اللحظي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء (13) منشأة لم تلتزم بتوفير مستحضرات صيدلانية للسوق المحلي، وتخلفت عن التبليغ اللحظي لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني خلال شهر مايو.

يأتي ذلك ضمن جهود «الهيئة» لضبط توافر الدواء بكميات كافية للسوق المحلي، وضمان التزام جميع أصحاب المصلحة في سلسلة الإمداد للدواء بالمهام والمسؤوليات المناطة بهم.

وأوضحت «الغذاء والدواء» أن مفتشيها رصدوا (7) منشآت بسبب مخالفة عدم توافر الأدوية، و(6) منشآت تخلفت عن التبليغ المباشر (اللحظي) لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني، وتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية.

ووفقًا لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية تلزم «الهيئة» مصانع ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية أن يكون لديها مخزون دائم يكفي لستة أشهر من جميع مستحضراتها المسجلة، كما أن على تلك المنشآت إبلاغ «الهيئة» في حال توقع نقص أو انقطاع في إمدادات المستحضرات.

وتراقب «الغذاء والدواء» مخزون المستحضرات الصيدلانية والعشبية المسجلة لديها في المصانع والمستودعات الخاصة بالاتجار بها في جميع مناطق المملكة، ومدى كفاية تلك المستحضرات للسوق المحلي عن طريق نظام التتبع الإلكتروني «رصد».