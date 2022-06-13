شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة يطلع على أعمال إزالة الأحياء العشوائية بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رأس صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة، اجتماعا بحضور مسؤولي الجهات ذات العلاقة تخلله استعراض آخر التطورات والأعمال في مشروع إزالة الأحياء العشوائية بجدة.

ورفع الأمير خالد الفيصل شكره وتقديره للقيادة على الدعم الذي يحظى به المشروع، مثمنا سموه التوجيهات الصادرة بسرعة صرف التعويضات للمواطنين والتي بدأت الأسبوع الماضي، كما قدم سموه شكره لكافة الجهات العاملة في المشروع نظير الأعمال التي يقومون بها، كما شكر سموه سكان الأحياء العشوائية على تعاونهم مع هذه الجهات إيمانا منهم بأهمية تطوير مدينة جدة لتحقق تطلعات القيادة وتكون في مصاف الدول المتقدمة.

واطلع على أعمال مشروع إزالة الأحياء العشوائية بجدة والذي يستهدف إزالة 32 حيا تم الانتهاء من إزالة 20 حيا فيما يجري العمل على إزالة 12 حيا، واستمع سموه إلى شرح عن الأعمال الحكومية التي تقدمها الجهات لسكان الأحياء العشوائية، وفي هذا الصدد تم تسكين 5589 أسرة ممن أزيلت منازلهم على حساب الدولة وتم تسليم الإسكان التنموي لما يزيد على 200 مستفيد وبلغ إجمالي الخدمات المجانية المقدمة لسكان الأحياء العشوائية قرابة 85 ألف خدمة شملت دفع الإيجار ونقل العفش وتوزيع الوجبات والأدوية وغيرها.