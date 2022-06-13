شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الصحي يطلع على سياسة منح الامتيازات السريرية بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رأس وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي فهد الجلاجل، أمس، الاجتماع الثامن والتسعين للمجلس. وتم خلاله مناقشة عدد من الموضوعات المهمة المُدرجة على جدول الأعمال، ومنها مشروع تطوير الخدمات الإسعافية. واطّلع المجلس على السياسة الوطنية الموحدة لمنح الامتيازات السريرية في المملكة، الذي يهدف إلى تأمين بروتوكول مشترك وموحد لمقدمي خدمات الرعاية الصحية، حيث يستند هذا المشروع على الأساس الإستراتيجي الثاني عشر «حماية المرضى وحفظ حقوقهم» الوارد في إستراتيجية الرعاية الصحية في المملكة.

كما اطّلع المجلس على الإجراءات والمتطلبات اللازمة للعاملين في الرعاية الصحية المنزلية، كما تم الاطّلاع على تقرير عن أعمال المركز الوطني للأورام. وناقش المجلس الهيكل التنظيمي المقترح للمركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية «سباهي».