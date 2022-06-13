شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيز التعاون بين «الشورى» والاتحاد البرلماني الدولي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى نائب رئيس مجلس الشورى د. مشعل السلمي في مقر المجلس بالرياض أمس، رئيس الاتحاد البرلماني الدولي دوراتي باتشيكو والوفد المرافق له، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى المملكة.

وأشاد د. السلمي بالعلاقات المتينة بين مجلس الشورى والاتحاد البرلماني الدولي، مؤكدا أن هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز التواصل والتعاون والتنسيق وتبادل وجهات النظر بين مجلس الشورى والاتحاد البرلماني الدولي في عدد من القضايا، وتوحيد الجهود البرلمانية لتصبح أكثر فاعلية في تعزيز السلم والأمن الدوليين.

وأوضح أن المملكة تقوم بجهود ومبادرات فاعلة لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة، حيث قدمت مبادرة وقف إطلاق النار الشامل في اليمن، ورحبت ودعمت مبادرة مجلس التعاون الخليجي للحوار بين اليمنيين، كما أنشأت البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، الذي يعمل على إنشاء المدارس والمستشفيات والمراكز الصحية والبنية التحتية، بالإضافة إلى المساعدات الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

واستعرض ما تقوم به المملكة من جهود ومبادرات نوعية تتمثل في تعزيز النزاهة ومحاربة الفساد، والتغيرات المناخية، ومكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن المملكة تعد نموذجا متميزا للكثير من الدول في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، مما دعا الأمم المتحدة لتبني مبادرة الرياض العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد.

وثمن رئيس الاتحاد البرلماني الدولي الدور الذي تقوم به المملكة في دعم الأمن والسلم الدوليين، مشيدا بموقف المملكة الثابت في دعم السلام وما تقدمه من رعاية لاستضافة اليمنيين على أراضيها والمساعدات الإغاثية والإنسانية التي تقدمها للشعب اليمني داخل الأراضي اليمنية.

كما أشاد بنموذج المملكة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، مبديا ترحيبه ودعمه لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أعلن عنها صاحب السمو الملكي ولي العهد، كونها مبادرة نوعية تهدف إلى تحسين جودة الحياة وحماية البيئة والتصدي للتغيرات المناخية السلبية.

وجرى خلال اللقاء شرح آليات عمل المجلس ولجانه والتأكيد على أن عمل المجلس لم يتوقف خلال جائحة كورونا، كما تم استعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستوى البرلماني بين مجلس الشورى والاتحاد البرلماني الدولي، وأهمية تعميق فرص التعاون بينهما، والاستفادة من الخبرات والتجارب والبرامج التدريبية.