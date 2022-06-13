شكرا لقرائتكم خبر عن شاشات إلكترونية حديثة في موسم الحج بـ 30 لغة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تابع وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لشؤون المطبوعات والبحث العلمي الشيخ عبدالعزيز الحمدان، آخر الأعمال المتعلقة بتطوير المكتبة الإسلامية، والتصاميم الحديثة للشاشات الإلكترونية، والتي تقدم خدماتها بـ 30 لغة. كما اطلع على تطبيق شعائر الحج والعمرة «ثلاثي الأبعاد»، الحائز على جائزة الشرق الأوسط ضمن توجه الوزارة لتقديم خدماتها الرقمية. وأكد «الحمدان»، على أهمية توزيع البطاقات التعريفية لرمز الاستجابة «الباركود» في جميع المنافذ البرية والمطارات، والمواقيت، والتي يبلغ عددها 300 ألف بطاقة، وسيضاف عدد من الشاشات في موسم حج هذا العام. وبلغ عدد المستفيدين من شاشات المكتبة الإلكترونية، خلال 6 أشهر، 250 ألف مستفيد، ضمت 3000 مادة علمية و99 كتابا رقميا، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لتحقيق زيادة المستفيدين، وتطوير العلم الشرعي عبر الوسائل الحديثة والرقمية.