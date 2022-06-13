شكرا لقرائتكم خبر عن تباشير «الغر» تظهر في أسواق «الرطب» بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل عدد من أسواق الرطب في محافظة الأحساء، تباشير صنف الغر بكميات قليلة، بعد أن شهدت قبل ذلك تباشير رطب الطيار، وسط توقعات أن تشهد الأيام المقبلة تدفقات كبيرة لصنف الغر، الذي تصل أسعاره للصندوق الصغير ما بين 80 إلى 100 ريال.

أصناف رئيسية

وكشف شيخ تجار تمور الأحساء عبدالحميد الحليبي لـ ”الخليج 365” أن أصناف تباشير الرطب في الأحساء، تنحصر في ثلاثة أصناف رئيسية، هي الطيار والمجناز والغر، التي يستخدمها أهل الأحساء كـ «حلا» يقدم للضيوف، ويتباشرون به في بداية الموسم، وتعني كذلك البشائر لدخول سنة جديدة، بدايتها هذا الرطب، مشيرا إلى المنافسات اللطيفة بين الأحسائيين، والمفاخرة بمَن يبشر بالرطب أولا.

استهلاك أقل

وأكد أن الرطب 5 % من منتج الأحساء العام، والباقي يباع كتمور، لأن استهلاك الرطب أقل، ولا تتجاوز ما بين ثلاثة إلى أربعة أشهر، بداية من البشائر، إلى الأصناف التي تأتي متأخرة، مثل أم رحيم والإخلاص والهلالي والشهل والخصاب وغيرها من الأصناف، فمدة جنيها في حدود الـ 90 يوما للوضع الطبيعي، أما مَن يحاول تأخير بعض الأصناف بطريقة علمية، فمن الممكن إلى يصل إلى أربعة شهور.

زيادة الكميات

وقال الحليبي: بما أن كميات الرطب تمثل من 3 إلى 5 % من المحصول العام، فعلى المزارعين العمل على تطوير الكمية وزيادتها، لتوفير الرطب، وتخزينه، ومن المفترض الاستعداد لتوفير الرطب طوال العام، بوجود الثلاجات المجمدة، لتصل الكمية المخزنة من 10 إلى 15 %، بهدف الرقي بالمنتج، والمساهمة في توفير كميات تغطي السوق طول العام، الأمر الذي يصنع سوقا، يكون فيه مساهمة لتشغيل الشباب.

صناعات تحويلية

ولفت إلى بدء تطوير الصناعات التحويلية، والاستفادة من الرطب ليس فقط في الضيافة، بل صناعة المثلجات «الآيس كريم»، والعصائر، إضافة إلى الاحترافية في طريقة العرض، وطرق أخرى للاستفادة من الرطب، وتعدد استخداماته.

أضرار بيئية

من ناحيته، شدد المتحدث الرسمي لأمانة الأحساء خالد بووشل، بأن الأمانة تهيب بالمواطنين، عدم ابتياع المحصول المعبأ في الصناديق الخشبية، والشراء فقط من المحصول الذي تمت تعبئته في عبوات كرتونية، وفق أوزان محددة «1-2 كيلو جرام»، وأن يكون الابتياع بالعبوة وليس الأكياس البلاستيكية، مشيرا إلى منع تسويق محصول الرطب في الصناديق الخشبية، لما لها من أضرار بيئية وصحية على المستهلك، والمظهر العام، بالإضافة إلى تخزينها غير السليم، وتعرضها للجراثيم والميكروبات.

وزن ثابت

وبيّن أن حصر تسويق محصول الرطب عبر العبوات الكرتونية المخصصة، التي تم تصميمها بما يتوافق مع العرض والطلب، يأتي انطلاقا من أهداف توعية المزارعين والباعة بضرورة المحافظة على وزن وحجم ثابت لهذا المحصول المهم محليا، عن طريق عبوة ذات تصميم جيد، تحفظ المحصول، ويمكن تخزينها، إضافة إلى حفظ حقوق المستهلكين ومكافحة الغش التجاري بالأوزان والأسعار وجودة المحصول.