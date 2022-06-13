شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء عبارتين بالقرب من جسر طريق «الرياض - الجبيل» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنجز فرع وزارة النقل والخدمات اللوجيستية بالمنطقة الشرقية، أعمال إعادة إنشاء عدد عبارتين بالقرب من جسر طريق «الرياض - الجبيل» الرابط، وتم فتح الطريق للحركة، وذلك ضمن أعمال صيانة العبارات على طريق «أبو حدرية».

وانتهى الفرع من إنشاء 5 عبارات ضمن أعمال إعادة إنشاء 18 عبارة صندوقية على طريق «النعيرية - عريعرة»، في إطار أعمال الصيانة الوقائية لطرق النعيرية.

وواصل الفرع أعمال الأسفلت بمشروع إعادة تأهيل وإصلاح طريق «الدمام - أبو حدرية»، من أبو معن حتى تقاطع الفاضلي، وتم إنجاز 11.5 كم في اتجاه أبو حدرية، وإنجاز 23.5 كم في اتجاه الدمام، وجار العمل في 6 كيلو مترات في اتجاه أبو حدرية، ضمن أعمال الصيانة الوقائية للطرق.

وأنجز الفرع كذلك 15 كيلو مترا في الاتجاهين، من أعمال الأسفلت بمشروع إعادة تأهيل وإصلاح طريق «الدمام - أبو حدرية»، من تقاطع الفاضلي حتى رأس الخير، وجار العمل في 5 كيلو مترات في اتجاه الدمام.