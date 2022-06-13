شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأحساء يطلع على مشروعات «الصناعة والثروة المعدنية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اطلع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، على العديد من الموضوعات المتعلقة بمشاريع وزارة الصناعة والثروة المعدنية والهيئة السعودية للمدن الصناعية، وتعزيز الفرص الاقتصادية والتنموية، التي تقدمها الوزارة من خلال عرض المشاريع والخدمات المقدمة، منوها بما يحظى به هذا القطاع المهم من اهتمام ومتابعة من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، وسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه.

جاء ذلك خلال استقباله مدير فرع الصناعة والثروة المعدنية بالمنطقة الشرقية حمد بن سعد الدوسري، والوفد المرافق له، بمكتب سموه، أمس.

حضر الاستقبال مدير مركز خدمات الصناعيين بالأحساء خالد العتيبي، ومدير إدارة المدن الصناعية بالأحساء م. ماجد الدغيش.