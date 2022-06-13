مصر : تفاصيل أزمة نجلاء بدر مع أحد الفنادق الشهيرة و منعها من الإقامة بمفردها

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

كشفت الفنانة نجلاء بدر تفاصيل الواقعة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إذ قالت: «الخبر الأسوأ وقصة الموسم في فندق بالعلمين، بعد ما خلصنا إجراءات الإقامة لمهمة عمل في الساحل الشمالي ومضينا وقعدنا ساعة في انتظار الغرف وبعد كده اعتذروا لعدم قبول إقامة سناجل، مع إنه تم الحجز قبلها بيوم ٤ غرف سنجل، وتم قبول الحجز وتمت إجراءات الدخول، كل المجهودات لتنشيط السياحة للأسف بتروح هدر».

وتابعت: «سؤال للجميع وبرجاء الرد بشكل قانوني وأهل الخبرة، هل يجوز لأي فندق فرض شرط عدم قبول مبيت الفرد السنجل في الفنادق ذات تقييم الخمس نجوم، حتي لو كان متزوجًا أو متزوجة، لكن حجز بمفرده دون اصطحاب زوجته أو زوجها في السفر داخل فنادق محافظات مصر».

نجلاء بدر تكذب تصريحات مسؤولي الفندق

وفور كشفها عن تفاصيل الواقعة، اشتعلت الحرب بين الفنانة وبين الفندق، إذ نشرت الفنانة نجلاء بدر عبر حسابها على فيس بوك تفاصيل الواقعة، التي كذبها إدارة الفندق في تصريحات صحفية، مؤكدين أن الحقيقة أن نجلاء بدر ومذيعة صديقتها حضرتا إلى الفندق دون حجز مسبق، ولم يكن هناك غرف فارغة.

وكذبت نجلاء بدر تصريحات الفندق من خلال منشور جديد كتبته عبر حسابها على فيس بوك قالت فيه: «يا أفشل تكذيب، عندي شهود وناس كتير حصل معاها نفس الموقف ونزلاء عندكم في الفندق، وهاكذب ليه يا محترمين والحق بالقانون ومصر دولة قانون رغم أنف المدمرين، الخبر الأسوأ وقصة الموسم في عالم الفنادق السياحية المصرية».

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وأضافت «بدر»: «في فندق بعد ما خلصنا إجراءات الإقامة فيه لمهمة عمل في الساحل الشمالي، ومضينا وقعدنا ساعة في انتظار الغرف، وبعد كده اعتذروا لعدم قبول إقامة سناجل (يعني الراجل يروح بزوجته والست تروح بزوجها ولو رحت معاك أطفالك من غير الزوجة برضه غير مسموح مع إن الحجز تم قبلها بيوم 4 غرف سنجل وتم قبوله وتمت إجراءات الدخول».

وتابعت نجلاء بدر: «للأسف كل مجهودات الدولة لتنشيط السياحة بتروح هدر، سؤال للجميع وبرجاء الرد بشكل قانوني؛ هل يجوز لأي فندق فرض شرط عدم قبول مبيت الفرد السنجل في الفنادق ذات تقييم الخمس نجوم، حتى لو كان متزوج أو متزوجة لكن حجز بمفرده دون اصطحاب زوجته أو زوجها في السفر داخل فنادق محافظات مصر».

نجلاء بدر : رفضوا يسكنوني في فندق عشان أنا ست

وفي مداخلة تليفونية مع الإعلامي المصري عمرو أديب ببرنامج «الحكاية» المذاع عبر قناة MBC مصر، كشفت تفاصيل جديدة عن الواقعة، قائلة :«رفضوا يسكنوني في الفندق علشان أنا ست وقالوا لي لو راجل لوحده برضه مش هنسكنه»

وأضافت «كان معمول لنا حجز مجموعة من الفنانين لافتتاح مشروع في العلمين، ولما وصلت الساعة 4 العصر على أساس أعمل المكياج وننزل وفيه بنت قابلتنا وطلبت البطاقة، وكتبت لنا الاستمارة ووقعت، وفوجئت بانتظارنا حتى السابعة مساءً بعدم تسكيننا، والشخص المسؤول في الفندق قال لنا مش هينفع نسكنك لأن الفندق للعائلات فقط، فقلت له أنا متزوجة ومش فرد، رد عليا زوجك مش معاكي، مش هينفع نسكنك، ولو زوجك لوحده مش هنسكنه برضه».

وتابعت: «بكل أدب قلت لمسؤول الفندق أنا عايزة أمشي حالًا، وإنجي على قالت له أنا قعدت في نفس الفندق السنة اللى فاتت أسبوع لوحدي، فقال لها لأ دي قوانين الفندق، وكنت متضايقة جدًّا وموقف مش لذيذ وانتقلنا لفندق تاني».