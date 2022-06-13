هطول أمطار لمدة 3 أيام.. وباحث في الطقس يتوقع المناطق المتأثرة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-متابعات

توقع الباحث في الطقس والمناخ وليد سليمان الحقيل، هطول أمطار بعدة مناطق من يوم الخميس القادم 17/11/1443، وحتى السبت وذلك بحسب المراصد العالمية

وأضاف الحقيل، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “الأمطار بحسب المراصد نهاية الأسبوع تشمل اليمن، وجازان وعسير ونجران والباحة والطائف وتثليث وادي الدواسر وبيشة وشرق الطائف. والله أعلم”

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم بمشيئة الله تعالى أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية

في حين يتوقع نشاطًا في الرياح السطحية قد تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، تبوك، الجوف والحدود الشمالية، ولا تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة والطائف