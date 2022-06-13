فيدرر يمدح نادال.. ويكشف موعد عودته للملاعب

محمد بن مسعود - الدمام - عواصم – وكالات:

قال لاعب التنس السويسري روجيه فيدرر، إن ما حققه الإسباني رافائيل نادال بتتويجه بـ22 بطولة جراند سلام «مذهل».

وأكد في تصريحات لصحيفة «Tages-Anzeiger» السويسرية أنه يخطط للعودة إلى الملاعب عام 2023.

وامتدح فيدرر نادال الذي فاز الأحد الماضي بلقب رولان جاروس الـ14 في مسيرته ليصبح أول لاعب يحصد 22 لقبًا في بطولات الجراند سلام، وقال: «ما فعله رافا مذهل. رقم بيت سامبراس الذي حطمته أنا كان 14 لقب جراند سلام. هو الآن يمتلك 22 لقبًا».

وأضاف: «الآن رافا فاز برولان جاروس 14 مرة. إنه أمر مذهل. أنا سعيد كثيرًا بما حققه. أرفع له القبعة. بعد اللقب العاشر والـ11 كانت أفكر أن الأمر غير ممكن ولكنه مازال يزيد القائمة. إنه عملاق».

ويخطط فيدرر للعودة إلى الملاعب العام القادم دون جدول محدد.

وبسؤاله عما إذا كان سيعود للملاعب العام المقبل أجاب فيدرر، الذي يغيب عن المنافسات منذ توديعه ربع نهائي ويمبلدون العام الماضي: «بالتأكيد نعم».

وتابع فيدرر: «لا أعرف حتى الآن متى وكيف لكن هذا هو الاتجاه.. ليست لدي مخططات بعيدًا عن كأس ليفر وبازل. من المهم بالنسبة لي أن استعيد لياقتي وأتدرب كثيرًا. عندما أستعيد لياقتي سأتمكن من اختيار عدد البطولات التي يمكنني المشاركة بها».