رئيس الاتحاد المصري يلمح إلى إقالة مدرب منتخب بلاده

محمد بن مسعود - الدمام - القاهرة – (أ ف ب):

ألمح رئيس اتحاد الكرة المصري جمال علام إلى إقالة مدرب منتخب بلاده إيهاب جلال بعدما خاض جولتين فقط في تصفيات كأس الأمم الأفريقية المقررة نهائياتها في ساحل العاج العام المقبل.

وقال علام في تصريحات تلفزيونية: «تم تكليف عضوي مجلس إدارة الاتحاد حازم إمام ومحمد بركات بدراسة السير الذاتية لمدربين أجانب لتولي قيادة منتخب مصر».

وأضاف: «كنا سنعلن ذلك الأمر الخميس المقبل انتظارًا لعودة المنتخب عقب مواجهة نظيره الكوري الجنوبي وديًا الأربعاء المقبل».

وترددت أنباء عن إقالة جلال بعد الخسارة التي تعرض لها منتخب مصر أمام إثيوبيا صفر-2 الخميس الماضي في مالاوي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة.

وتلت الخسارة عرضًا باهتًا وفوزًا صعبًا على ضيفته غينيا بهدف وحيد متأخر للبديل مهاجم غلطة سراي التركي مصطفى محمد في الدقيقة 87، في أول مباراة لإيهاب جلال، المدرب السابق لبيراميدز، على رأس الإدارة الفنية لمنتخب الفراعنة خلفًا للبرتغالي كارلوس كيروش.

وعلق علام قائلاً: «تعاقدنا مع إيهاب جلال بعدما فوجئنا بأن البرتغالي كارلوس كيروش المدرب السابق للمنتخب لن يبقى معنا، تعاقدنا مع مدرب مصري بسبب عدم وجود سيولة مادية بعملة الدولار الأمريكي».

وردًا عن سؤال عما إذا كان الاتحاد المصري تسرع في اختيار جلال، قال: «هذا ممكن، لكن يمكن أن يكون هناك تصحيح للمسار».

وتبرأ علام من رحيل كيروش، مؤكدًا «لست صاحب قرار رحيله، تعاقده انتهى عقب مباراة السنغال»، في إشارة إلى إياب الدور الثالث الحاسم المؤهل لمونديال قطر عندما خسرت مصر بركلات الترجيح.

وأضاف: «إيهاب جلال لم يكمل 10 أيام عمل مع المنتخب ونشعر بالحزن لما حدث في إثيوبيا ولا نختلق مبررات للخسارة».

وأصدر علام بيانًا رسميًا لاحقا قال فيه: «لم أصرح بإقالة إيهاب جلال وجاء تصريحي بوضوح بأننا ندرس كل البدائل لحين اتخاذ القرار النهائي خلال اجتماع المجلس المقبل، وكلفنا اللجنة الفنية (حازم إمام ومحمد بركات) بدراسة السير الذاتية لمدربين أجانب تحسبًا لأية ظروف تطرأ خلال الأيام المقبلة».

يذكر أن بركات وإمام عارضا إلى جانب نائب رئيس الاتحاد خالد الدرندلي إسناد مهمة تدريب المنتخب لمدرب وطني، وأبدوا رغبتهم في الاستعانة بمدرب أجنبي.