يوسف فلاح يسجل أعلى محاولة ويتصدر بطولة ملك الصولجانات للبولينغ

محمد بن مسعود - الدمام - سجل البطل الآسيوي ولاعب المنتخب الوطني يوسف فلاح أعلى محاولة في منافسات يوم أمس الأول من بطولة ملك الصولجانات للبولينغ المقامة على صالة أرض المرح، وسط مشاركة واسعة من مختلف الدول الخليجية والمقيمين في المملكة، حيث سجل فلاح 773 في محاولته الأولى، والتي ساهمت في اعتلائه صدارة الترتيب العام للاعبين برصيد 2237 متقدما على زميله في المنتخب الوطني عبدالله عبدالكريم الذي احتل المركز الثاني برصيد 2178، فيما تراجع اللاعب أحمد فريد للمركز الثالث برصيد 2163. وتقام البطولة بتنظيم من مريم مدارا صاحبة محال 300 بروشوب للوازم لعبة البولينغ، وبرعاية بنك الخليج الدولي وشركة ناس المؤسسة وجيبك. واشتدت المنافسة مع اقتراب الدور التمهيدي من النهاية والدخول في الأدوار النهائية، حيث جاء اللاعب السعودي عبدالرحمن الخليوي في المركز الرابع برصيد 2147، متقدما على مواطنه زياد الخليوي صاحب المركز الخامس برصيد 2114، فيما تراجع اللاعب الكويتي أصيل الرومي إلى المركز السادس برصيد 2112، وجاء خلفه المخضرم مهدي أسد في المركز السابع برصيد 2087، فيما احتل اللاعبان السعوديان عبدالله الدوليجان وعادل البارقي في المركزين الثامن والتاسع برصيد 2060 و2020 على التوالي، بينما جاء في المركز العاشر اللاعب الفليبيني JM برصيد 2017.

ويتوقع أن تشهد المنافسات في الأيام القادمة إثارة كبيرة لحسم المتأهلين إلى الأدوار النهائية بصورة رسمية، خصوصا في ظل الإقبال الكبير الذي تشهده المنافسات من مختلف اللاعبين من المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب المقيمين في المملكة، وهو ما ينذر بأدوار نهائية في غاية الإثارة والندية.