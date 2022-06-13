فرنسا تواجه خطر فقدان لقب دوري الأمم الأوروبية

محمد بن مسعود - الدمام - تواجه فرنسا، بطلة العالم، خطر فقدان لقب مسابقة دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم عندما تستضيف كرواتيا وصيفتها اليوم الإثنين على استاد «دو فرانس» في باريس في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى ضمن المستوى الأول. وتحتل فرنسا المركز الرابع الأخير في المجموعة برصيد نقطتين من تعادلين مع مضيفتيها النمسا وكرواتيا بنتيجة واحدة 1-1 وخسارة أمام ضيفتها الدنمارك 1-2 في الجولة الأولى، وبالتالي فإن خسارتها وفوز الأخيرة، المتصدرة برصيد ست نقاط، على ضيفتها النمسا سيخرج بطلة العالم خالية الوفاض من المنافسة على البطاقة المؤهلة إلى نصف النهائي.

بل إن فرنسا ستجد نفسها في مركز الدفاع عن حظوظها في البقاء في المستوى الأول؛ لأن صاحب المرتبة الأخيرة يهبط إلى المستوى الثاني.

وسيحاول المنتخب الفرنسي اليوم استعادة توازنه وإنهاء موسمه بالفوز على كرواتيا في سان دوني، لتبديد المخاوف والشكوك التي طفت على السطح قبل خمسة أشهر من مونديال 2022.

وفي المباراة الثانية، تسعى الدنمارك إلى تجيد فوزها على النمسا وتعزيز صدارتها للمجموعة والاقتراب من المربع الذهبي.