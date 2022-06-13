منتخب البحرين للناشئين يحقق لقب بطولة أكاديمية الظهران للتنس

محمد بن مسعود - الدمام - حقق منتخب البحرين للتنس للناشئين بطولة أكاديمية الظهران للتنس للناشئين تحت 16 سنة، والتي اختتمت منافساتها مؤخرا بالمملكة العربية السعودية.

وشارك في البطولة إلى جانب منتخبنا الوطني للناشئين كل من المنتخب السعودي وفريق أكاديمية الظهران للناشئين.

وأحرز منتخبنا المركز الأول في البطولة، بينما جاء المنتخب السعودي للناشئين في المركز الثاني، وفي المركز الثالث فريق أكاديمية الظهران للتنس.

والجدير بالذكر أن لاعب منتخبنا الواعد هاشم التوبلي تمكن من الفوز في جميع مبارياته التي خاضها بالبطولة، مؤكدا مكانته كأحد أبرز اللاعبين الناشئين في المنطقة.

ويعد منتخب البحرين للناشئين من بين أفضل المنتخبات بدول مجلس التعاون، حيث يعمل الاتحاد على إعداد وصقل هذا المنتخب ليكون مستقبل لعبة التنس البحرينية في المستقبل القريب.

وتعليقا على مشاركة منتخبنا في بطولة أكاديمية الظهران وتتويجه بلقب البطولة، صرح رئيس الاتحاد البحريني للتنس الشيخ عبدالعزيز بن مبارك آل خليفة بأن النتائج التي حققها منتخبنا الوطني للناشئين مؤخرا في مختلف البطولات، مؤشر إيجابي لارتفاع مستوى أداء اللاعبين، وبادرة تبشر بالخير خصوصا مع المزيد من المشاركات والمعسكرات التي ستشهدها الفترة المقبلة، إذ سيكون لهذا المنتخب حظوظ كبيرة في تحقيق الإنجازات التي تعد من ضمن سياسات وأهداف الاتحاد البحريني للتنس.