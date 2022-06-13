التعليم تتجاهل جامعات أهلية تمسكت بنظام الفصلين - #عاجل

في وقت تعاملت وزارة التعليم مع البيانات الصادرة عن عدد من الجامعات الأهلية بخصوص تمسكها بنظام الفصلين، بشبه تجاهل وبدون دعم إعلامي، بادر إعلام الوزارة بدعم بيانات الجامعات الحكومية من خلال حساب الوزارة في تويتر بإعادة تغريدات الجامعات ونقل تصريحات مدرائها الذين أكدوا على تأييدهم لقرار العمل بظام الفصول الثلاث.

وبعد أيام من إعلان عدد من الجامعات الأهلية رفض نظام الفصول الثلاثة وتمسكها بنظام الفصلين الدراسيين تسابق الجامعات الحكومية على تأكيد التزامها بقرار الوزارة وتطبيق نظام الثلاثة فصول، بل لم تكتف بعض الجامعات بالتأكيد على تطبيق القرار بل بادرت عبر منصاتها بإبراز ميزات وأثر نظام الثلاث فصول المتوقع على الطلاب.

ونشرت جامعة بيشة تغريدة على حسابها الرسمي في «تويتر» حددت فيها 7 مكتسبات للتحول إلى نظام ‫الفصول الثلاثة‬ الذي يعود أثرها للطالب مباشرة والنظام التعليمي والحياة العملية العامة، تمثلت في: «يساعد في رفـع معدلات الطلبة، وتحسـين نتائجهـم فـي الاختبـارات، ويحقق التنافسية على المستوى العالمي، ويسـهم فـي تخفيض الهدر التعليمي بين سـنوات السلم التعليمي وسنوات التدريس الفعلية، ويزيـد دافعيـة الطلبـة والهيئـة التدريسـية واستمتاعهم بعملية التعليم والتعلم، ويتيـح مـسـاحة لراحـة الطلبـة بيـن الفصـول الدراسـية، ممـا سـيؤثر إيجابـًا في زيادة تحصيلهم العلمي، ويعـزز مشـاركة الطلبـة فـي الأنشـطة والفعاليـات اللاصفيـة الوطنيـة والاجتماعيـة والثقافية، ويسهم فـي إعـداد الطلبـة مبكــرًا لسوق العمل ووظائف المستقبل، ويتيـح إطــلاق المزيـد مـن البرامــج التطويريــة لأعضـاء هيئـة التدريـس والكوادر الإدارية. 4 مراحل أما جامعة جازان فنشرت قائمة لبعض الجامعات العالمية المتميزة عالية الأداء والكفاءة والتصنيف التي تطبق نظام 3 فصول دراسية وأكثر.

وكذلك نشرت الجامعة السعودية الإلكترونية تغريدة أكدت خلالها أنها تستعد لنظام الفصول الدراسية الثلاثة عبر 4 مراحل تحول، بدورها أعلنت جامعة الملك سعود عن تنظيم وكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية «ورشة عمل حول الخطوات الإجرائية التنفيذية لمتطلبات التحول إلى نظام الفصول الدراسية الثلاثة». برامج دراسية من جانبها نشرت جامعة نجران تغريدة عددت فيها 4 فوائد متوقعة ستعود على الطلبة من ‫الفصول الثلاثة‬ تتمثل بـ«تنوع في المقررات التي يدرسها الطالب في العام الدراسي الواحد، وزيادة عدد أيام الدراسة الفعلية مما يسهم في زيادة مهارات الطالب ومعارفه ويسهم في دخوله لسوق العمل بشكل أفضل، والحفاظ على التراكم المعرفي للطالب، وإمكانية إنهاء الطالب للبرامج الدراسية في مدة تقل عن أربعة سنوات، كما نشرت تصريح لرئيس ‫الجامعة نجران‬ شدد خلاله على أن نظام ‫الفصول الثلاثة‬ يواكبُ التحول النوعي للمملكة، ويسهمُ في تطوير التعليم؛ ليتوافق مع أنظمة التعليم الدولية.

أما جامعة الجوف فنشرت تصريح لمدير الجامعة أ.د. محمد بن عبدالله الشايع أكد فيها أن نظام الفصول الثلاثة؛ يهدف إلى تطوير الخطط الدراسية والبرامج، ويحقق مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية؛ بمواءمة مخرجات الجامعات مع احتياجات سوق العمل.

وكانت جامعة الأمير سلطان سجلت اسمها كأول جامعة سعودية ترفض نظام الثلاث فصول، وتتمسك بنظام الفصلين الدراسيين، بدأت عدد من الجامعات الأهلية تحذو حذوها، حيث أعلنت كل من جامعة دار العلوم، وكليات الشرق العربي العودة إلى نظام الفصلين، مع تواتر أنباء عن توجه جامعات وكليات أهلية أخرى للإعلان خلال الفترة المقبلة عن اتخاذ نفس القرار والتمسك بنظام الفصلين. بيان جامعة الأمير سلطان تعلن جامعة الأمير سلطان لجميع الطلبة عن اعتمادها نظام الفصلين الدراسيين للعام الدراسي المقبل، مع الالتزام بجميع الإجازات المطولة التي أقرتها وزارة التعليم، مع متابعة وتقييم تجربة الجامعات المحلية لنظام الفصول الدراسية الثلاثة للعمل بما تتطلبه مصلحة العملية التعليمية بالجامعة. بيان كليات الشرق العربي ‏على ضـوء التقـويم الدراسـي الصـادر عـن مـقـام وزارة التعليم، المتضـمن تمكـين الكليـات والجامعـات الأهليـة مـن الاختيـار بـيـن نـظـامي الفصـلين أو الفصـول الثلاثـة. فقـد تدارسنا في كليـات الشـرق العربي الوضـع مـن جميـع جوانبـه وانتهينـا إلى البقاء علـى نـظـام الفصلين الدراسيين لمـا في ذلـك مـن خـدمـة لجميع منسوبي الكليات خاصـة أعضـاء هيئـة التدريس والباحثين. مع الالتزام المطلق بمواعيد الإجازات التي حددها التقويم الدراسي. بيان جامعة دار العلوم ‏بالاطلاع على محضر الاجتماع الثاني للجنة الدائمة للخطط الدراسية والنظام الدراسي بالجامعة المنعقد يوم الاثنين 23 جمادى الأولى 1443، وحيث تضمن الموافقة على الخطة الاستراتيجية والتنفيذية للتحول لنظام الدراسة الربعي؛ مع التوصية على الإبقاء على النظام الفصلي فيما لو أتيح للجامعة الخيار بين النظامين.

‏وبناء على محضر الاجتماع الخامس لمجلس الجامعة المنعقد يوم الأربعاء 23 رجب 1443. واستنادا على التعميم الوزاري رقم 47120 15/43006 بتاريخ 24 شوال 1443.

‏فقد تقرر:

* استمرار الدراسة بنظام الفصلين الدراسيين، مع الالتزام بالإجازات المطولة التي أقرتها وزارة التعليم في التقويم الدراسي للعام 1444.

‏ وكانت وزارة التعليم، أقرت في وقت سابق من هذا العام نظام الفصول الدراسية الثلاثة، وأكدت أنه سيطبق في الجامعات بعد عامين من الآن في عام 1444. وبينت أن الجامعات أعطيت مهلة لمدة عام لتطبيق التقويم الدراسي الجديد، وهو متروك لكل جامعة بحسب قدرتها على التكيف، لما يتطلب من تغيير في خططها ومناهجها الدراسية.

كما أوضحت سابقًا أن تطبيق نظام الفصول الدراسية الثلاثة، يأتي لرفع نواتج التعلم لدى الطلاب والطالبات، وتحسين النتائج في الاختبارات الدولية. مكتسبات أوردتها جامعات للفصول الثلاثة يعود أثرها للطالب مباشرة والنظام التعليمي تساعد في رفـع معدلات الطلبة وتحسـين نتائجهـم تحقق التنافسية على المستوى العالمي تسـهم فـي تخفيـض الهـدر التعليمي نزيـد دافعيـة الطلبـة والهيئـة التدريسية تتيح مـساحة لراحة الطلبة بين الفصول الدراسية