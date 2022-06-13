تحصين 890 ألف رأس ضد القلاعية

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر المطيري أن هذه الحملة السنوية أسهمت ولله الحمد في تعزيز الصحة ورفع المناعة للقطعان، وكذلك السيطرة والحد من انتشاره، مؤكدًا حرص الوزارة واهتمامها بالثروة الحيوانية، وتقديم كل أوجه الدعم والرعاية البيطرية اللازمة لحمايتها من التعرض للأمراض والأوبئة والعمل على زيادة إنتاجيتها، وخلق بيئة غذائية آمنة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم والألبان لتلبية متطلبات السوق وسد احتياجات المواطنين.
وأفاد أن الحملة هي واحدة من سلسلة من الحملات التي تنفذها الوحدات البيطرية بالمنطقة لمكافحة الأمراض الوبائية التي تهدد الماشية وتؤثر على نظام الصحة الواحدة، منوهًا إلى أن هذه الحملة ستتبعها حملة أخرى للتطعيم ضد هذا المرض نهاية هذا العام، داعيًا إلى التواصل المستمر مع أقرب مكتب أو وحدة بيطرية لمتابعة جدول اللقاحات الدورية ضد الأمراض المعدية والوبائية.
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