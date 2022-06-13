تحول 260 منشأة تدريبية لـ 3 فصول العام المقبل

كشف المتحدث الرسمي في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فهد العتيبي لـ«دوت الخليج» أمس، صدور قرار التحول إلى نظام الـ3 فصول تدريبية لجميع وحدات المؤسسة: «جميع الكليات التقنية للبنين والبنات، والمعاهد الثانوية الصناعية، ومعاهد العمارة والتشييد في جميع مناطق المملكة»، وذلك اعتبارًا من بداية الفصل الأول للعام التدريبي المقبل 1444.

10 تخصصات

أضاف العتيبي، أن الوحدات التدريبية التي يشملها قرار التحول إلى 3 فصول، يشمل جميع المنشآت التدريبية تحت مظلة المؤسسة، ويبلغ عددها 260 منشأة ما بين كليات تقنية، معاهد صناعية، معاهد سجون وشراكات استراتيجية وكليات عالمية، ويبلغ عدد التخصصات التي يتم التدريب عليها في هذه المنشآت 17 تخصصًا لمرحلة البكالوريوس، و47 تخصصًا لمرحلة الدبلوم، و27 تخصصًا لمرحلة المعاهد الثانوي الصناعية، بالإضافة إلى أكثر من 10 تخصصات أخرى يتم العمل على إعدادها وسوف يتم تطبيقها قريبًا.

التحول والتطوير والتواصل

أبان المتحدث الرسمي أن المؤسسة، شكلت لجنة عليا (برنامج) برعاية المحافظ الدكتور أحمد الفهيد، وذلك وفق حوكمة إدارة المشاريع المتبعة بالمؤسسة، وهذا البرنامج مكون من 3 مسارات: (التحول، والتطوير، والتواصل)، وتم تنفيذ 6 إجراءات، وهي:

01 تشكيل اللجان وفرق العمل بشكل مبكر، وعقد الورش والاجتماعات المصاحبة، وتوزيع الأدوار والمسؤوليات للبدء في أعمال التخطيط وتطبيق التحول ورفع الجاهزية.

02 تعديل اللوائح والأدلة الإجرائية والتعليمات التنفيذية والتقويم التدريبي ليتوافق مع التحول لنظام الثلاثة فصول.

03 تطوير الأطر والخطط التدريبية لجميع التخصصات بمختلف مراحلها، وعكسها على الأنظمة التدريبية بما يتوافق مع التحول للنظام الثلثي.

04 رفع جودة الأطر التدريبية من خلال إقامة 50 ورشة عمل وشارك فيها أكثر من 570 خبيرًا من المختصين بالميدان ورؤساء الأقسام وخبراء التخصصات لحصر المقترحات والملاحظات وعكسها على الخطط.