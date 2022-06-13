يوم الهمة بالمزاحمية

أقامت جمعية مبين لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة المزاحمية التابعة لمنطقة الرياض، أمس، يوما أطلقت عليه يوم الهمة بجامع الطامي بالمحافظة.
وأوضح محمد ناصر السبيعي مدير العلاقات العامة والإعلام بالجمعية أن يوم الهمة جاء تشجيعا للطلاب والطالبات لحفظ القرآن الكريم، إذ بلغ عدد المشاركين 22 معلما و150 طالبا.
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