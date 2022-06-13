تقنيات قديمة وحديثة لمكافحة السوسة

وأوضح مدير القسم الفني راشد الشدي صمم التطبيق لرفع جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالنخيل والمعامل البستانية والتلقيح وطرق الري والتسميد وطرق التكريب وطرق إزالة الحشائش وجمع بيانات آفات النخيل حيث تظهر آفات النخيل بالتطبيق، ويمكن للمستخدم تسجيل كامل المعلومات عن آفات النخيل الموجودة والتحديد المبدئي للإصابة والطرق التي قام بمعالجتها مع الجهات المختصة، ويشكل التطبيق كاملة قاعدة بيانات على المنصة عالمية تخدم الباحثين والمزارعين وجميع المهتمين بالمنطقة. متابعة وتدقيق في حين أوضح الأمين العام لمنظمة ايكارديا الدكتور عبدالعزيز نيان أن المركز الدولي للأبحاث الزراعية يعمل على تأمين الأمن الغذائي والأمن المائي وحماية البيئة الطبيعية وترتبط المنظمة مع مجلس التعاون الخليجي من خلال 3 محاور أساسية تستهدف 3 مكونات رئيسية تشكل الركائز الأساسية للأمن الغذائي أبرزها نخيل التمر الذي يعد ركن أساسي من الأمن الغذائي والأمن البيئي.
وأشار رئيس القسم الهندسي صبري الشدي إلى أن مكافحة سوسة النخيل تأتي من خلال من خلال ربط حزامي علوي اسفنجي وملء الفراغات بالطين، ثم وضع الحاجز البلاستيك الخاص قبل وضع حبات الفوسفيد مع وجوب توفر المختصين وارتدائهم الزي الكامل والمغطى الذي يكفل المحافظة عليهم حيث لا تؤثر العملية على نتائج النخيل ويمكن للمزراع بعد 5 أيام تناول الثمار، لكن هذه العملية تجراء وفق مختصين ويتم المتابعة والتدقيق للمحافظة بعدم تسرب المواد المستخدمة أثناء رش المادة.
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