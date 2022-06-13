علي مجيد يخطف ذهبية وفضية رفع الأثقال ببطولة العالم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

خطف الرباع السعودي علي مجيد خليتيت ميدالية ذهبية وأخرى فضية في بطولة العالم للشباب تحت 17 عامًا لرفع الأثقال، المقامة حاليًّا في مدينة ليون المكسيكية.

ونجح علي مجيد خليتيت في التتويج بالميدالية الذهبية وتحقيق هذا الإنجاز العالمي بعدما رفع 105 كجم في منافسات الخطف لوزن 55 كجم، وتمكن من حصد 229 نقطة، ليحقق المركز الثاني ويتوج بالميدالية الفضية.

وأعرب علي مجيد خليتيت عن سعادته بالتتويج بالميدالية الذهبية، وتابع تصريحاته قائلًا: “هذه خطوة نحو المشوار الأولمبي، لتحقيق الإنجازات للوطن الذي لم يبخل علينا بشيء”.

وفي السياق ذاته، علق نائب رئيس الاتحاد السعودي لرفع الأثقال، علي بن ظافر حكمي، قائلًا: “العمل التكاملي هو أساس نجاح أي منظومة وأي إنجازات تحقق للوطن”.

وتابع: “ترجمنا دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، ممثلًا بدعم وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية للرياضة عمومًا ولرفع الأثقال خصوصًا”.

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وكانت بداية خليتيت حصوله على برونزية العالم في بطولة البيرو الافتراضية والتي أُقيمت عن بعد خلال فترة جائحة كورونا 2020، وتوج في العام التالي بفضية وبرونزية بطولة العالم التي أُقيمت في جدة.