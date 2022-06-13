شاهد.. متحدث الموارد البشرية يكشف عن عقوبة من يقوم بتشغيل “العمال” تحت أشعة الشمس

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ أحمد حماد

كشف متحدث الموارد البشرية سعد آل حماد، عن العقوبة التي تنتظر صاحب العمل حال تشغيله العامل تحت أشعة الشمس.

وأكد متحدث الموارد البشرية في تصريحات لـ “الإخبارية” أن صاحب العمل إذا لم يتخذ الإجراءات اللازمة لحماية العامل وقت شدة الحر، أو الظروف المناخية السيئة، يتم تغريمه وفقا للقانون.

وأشار إلى أن العقوبة في هذا الصدد يكون قدرها 3 آلاف ريال، وتتعدد في حال تعدد العمال.

ودعا متحدث الموارد البشرية إلى تنظيم عدد ساعات العمل، مؤكدًا أن العقوبات مطبقة على منشآت القطاع الخاص، مشيرا إلى أهمية الإبلاغ عن أي مخالفة في هذا الجانب، من خلال الاتصال على الوزارة، أو عبر منصاتها على مواقع التواصل.