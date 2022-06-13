اخبار الخليج – تسجيل 1166 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 690 حالة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات التي بلغ عددها 5768 في يوم الأحد 12 يونيو 2022، وأظهرت تسجيل 1166 حالة قائمة جديدة، كما تعافت 690 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 586597.

وبلغ العدد الاجمالي للحالات القائمة 7701 حالة، منها 28 حالة تخضع للعلاج بالمستشفى و5 حالات في العناية المركزة.