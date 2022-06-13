اخبار دوليه – مقتل جندي بريطاني سابق بالرصاص أثناء قتال في أوكرانيا

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت أسرة جندي بريطاني سابق، غوردان غاتلي، أنه لقي مصرعه في قتال مع القوات الروسية في مدينة سيفيرودونتسك الأوكرانية.

وأنهى غاتلي عمله في الجيش البريطاني خلال مارس الماضي، وقرر مواصلة نشاطه العسكري متوجها إلى أوكرانيا، حيث شارك في تدريب الجنود الأوكرانيين، وقتال القوات الروسية.

وعلى فيسبوك، كتب والد الجندي دين: «تلقينا نبأً مروعاً بأن ابننا قُتل بالرصاص في مدينة سيفيرودونتسك بأوكرانيا».

وأضاف: «يقول فريقه إنهم جميعًا أحبوه، كما فعلنا نحن، وقد أحدث فرقًا كبيرًا في حياة العديد من الناس، ليس فقط في التجنيد، ولكن أيضًا من خلال تدريب القوات الأوكرانية».

وتابع والد الجندي: «كان وفريقه فخورين بالعمل الذي كانوا يقومون به، وأخبرني أن المهمات التي ينفذونها كانت خطيرة، ولكنها ضرورية».

وواصل الأب: «أحب وظيفته ونحن فخورون به. كان بطلاً حقًا، وسيظل في قلوبنا إلى الأبد».

ولقي منشور الأب على فيسبوك، الذي كُتب في وقت متأخر من مساء السبت، ردود أفعال واسعة، حيث علق المئات برسائل عزاء.

وأصبحت مدينة سيفيرودونتسك المحور الرئيسي للهجوم الروسي في الأسابيع الأخيرة، وهي واحدة من آخر المناطق في منطقة لوهانسك الشرقية المحتلة التي لا تزال تحت السيطرة الأوكرانية.