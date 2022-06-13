هل تعود الأسعار إلى سابق عهدها بعد انتهاء الأزمة الأوكرانية؟.. اقتصادي يجيب

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

قال المحلل الاقتصادي عيد العيد، إن في حال انتهاء أزمة حرب روسيا وأوكرانيا وأزمة كورونا فإن عودة الأسعار إلى سابق عهدها غير ممكنة.

وأوضح عيد العيد: “إذا عادت الأمور إلى طبيعتها ربما تعود الأسعار إلى أقل ما هي عليه الآن ولكن أن تعود إلى طبيعتها فإن هذا يحتاج إلى عدة عوامل كثيرة”.

وأشار:”ليس سهلا أن تعود أسعار النفط إلى طبيعتها والسبب في ذلك هو ما قامت به الولايات المتحدة ودول الغرب خلال إلى 15 سنة الماضية من إيجاد نوع من الحجز أو توقيف الاستثمارات في قطاع النفط وهذا أدى إلى تقليل الاكتشافات وتقليل بعض الإمدادات”.

وتابع:” إعادة الموضوع يحتاج إلى وقت طويل جدا لن يقل عن 5 إلى 7 أعوام لتعود الأمور إلى طبيعتها”، موضحا:” لن تعود الأسعار خلال الفترة القادمة إلى ما كانت عليه في السابق عندما نتحدث عن أسعار 40 و30 دولار للبرميل لا يمكن بأي حال من الأحوال ولكن ربما تعود لأسعار 90 أو 80 أو 85 دولار”.