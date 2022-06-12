شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة جدة تضبط 6 أشخاص اعتدوا على آخر بالضرب والسرقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبضت شرطة محافظة جدة على ستة أشخاص (مواطن وثلاثة مقيمين ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية ومقيم من الجنسية السورية) ارتكبوا حادثة جنائية، تمثلت في إيقاف أحد الوافدين أثناء قيادته مركبة نقل تحتوي على بضاعة تُقدر قيمتها بمبلغ ( مائتين وخمسين ألف ريال ) والاعتداء عليه بالضرب، وسرقة المركبة وما تحتويه، وجرى إيقافهم واتُخِذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة، واسترداد المسروقات.