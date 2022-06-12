ضبط قائديّ مركبتين ظهرا في فيديو يمارسان التفحيط بالشرقية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_القطيف ضبط مرور المنطقة الشرقية قائديّ مركبتين ظهرا في مقطع فيديو يمارسان التفحيط في محافظة القطيف ، معرضين سلامة مستخدمي الطريق للخطر، وتم إحالتهما إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بحقهما.

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