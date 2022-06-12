محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ أحمد حماد
علق الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، اليوم الاحد، على تأهل المنتخب الوطني الأولمبي إلى الدور قبل النهائي بعد فوزه على فيتنام 2-0 في المباراة التي أقيمت على ستاد لوكوموتيف في طشقند، ضمن ربع نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا.
وقال وزير الرياضة في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» : «الحمد لله، ألف مبروك تأهل صقورنا، فالكم الكأس يا أبطال».
جدير بالذكر أن متعب الحربي سجل الهدف الأول لـ الأخضر في الدقيقة41 ، فيما سجل فراس البريكان، الهدف الثاني في الدقيقة 65.
ومن المقرر أن يواجه المنتخب الوطني الأولمبي نظيره الأسترالي، يوم الأربعاء المقبل، في إطار نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. أول تعليق من وزير الرياضة على تأهل المنتخب الوطني الأولمبي لنصف نهائي كأس آسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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