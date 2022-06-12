عاجل.. أول تعليق من وزير الرياضة على تأهل المنتخب الوطني الأولمبي لنصف نهائي كأس آسيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ أحمد حماد

علق الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، اليوم الاحد، على تأهل المنتخب الوطني الأولمبي إلى الدور قبل النهائي بعد فوزه على فيتنام 2-0 في المباراة التي أقيمت على ستاد لوكوموتيف في طشقند، ضمن ربع نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا.

وقال وزير الرياضة في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» : «الحمد لله، ألف مبروك تأهل صقورنا، فالكم الكأس يا أبطال».

جدير بالذكر أن متعب الحربي سجل الهدف الأول لـ الأخضر في الدقيقة41 ، فيما سجل فراس البريكان، الهدف الثاني في الدقيقة 65.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الوطني الأولمبي نظيره الأسترالي، يوم الأربعاء المقبل، في إطار نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا.