نجاة 23 معلما ومعلمة في حريق حافلة بالأحساء

نجا نحو 23 معلماً ومعلمة، إثر نشوب حريق في الحافلة التي كانت تقلهم من محافظة الأحساء إلى مقارهم الوظيفية في محافظة حفر الباطن مساء اليوم الأحد، دون تسجيل أي إصابات بشرية، فيما دمر الحريق كامل الحافلة.

وقال قائد ومالك الحافلة مرتضى الهاشم لـ"دوت الخليج"، إن الحافلة تقل "20 معلمة، و 3 معلمين"، ونشب الحريق، أثناء سير الحافلة في منطقة صحراوية، تبعد عن مدينة الهفوف التابعة للأحساء باتجاه مدخل مركز "عريعرة" التابع للأحساء نحو 105 كيلومترات، وذلك عند الساعة التاسعة والربع مساءً، موضحاً أن شرارة الحريق الأولى، انطلقت من محرك الحافلة في "الخلف"، وشعر الركاب بالشرارة، وبداية الحريق، وتولى قائد الحافلة، إيقافها فوراً، وفتح البابين لنزول الركاب، وإطفاء المحرك.

وأضاف أن جميع الركاب، استطاعوا النزول سريعاً، في غضون مدة زمنية لا تتجاوز الدقيقتين، وإخراج كامل العفش من الحافلة، قبل أن تمتد ألسنة النيران إلى كامل الحافلة، رغم محاولة السيطرة وإخماد النيران باستخدام طفايات الحريق المثبتة في الحافلة، لافتاً إلى أن الحافلة تحولت إلى كومة حديد "تشليح"، مشيراً إلى أن الحافلة بها تأمين مسؤولية الطرف الثالث (ضد الغير).

وباشرت فرق الدفاع المدني، الحريق وتولت إخماده، وفتحت جهات الاختصاص التحقيق في ظروف وملابساته لتحديد المسؤولية، وحجم الخسائر الناتجة عنه.