شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيم زيارة حقلية للمؤهلين للمنافسة في مجمع الحجر الجيري بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

عقدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ورشة عمل افتراضية للشركات الـ25 المؤهلة للمنافسة في مجمع الحجر الجيري بحفيرة نساح في منطقة الرياض؛ بهدف توعية المستثمرين المؤهلين وشرح الالتزامات، وآلية المنافسة الإلكترونية، كما نسّقت الوزارة برنامج زيارة حقلية لمدة 5 أيام للشركات المؤهلة؛ للوقوف على المواقع المتاحة للمنافسة والاطلاع على تفاصيلها.

وقدمت الوزارة خلال الورشة وبحضور جميع المستثمرين المؤهلين تعريفًا بالمواقع المخصصة للمنافسة موضحة إحداثيات المواقع ومساحاتها، والالتزامات العامة والخاصة للدخول إلى المنافسة والحصول على الرخصة، بالإضافة إلى آلية الزيارة الحقلية للمواقع، وآلية المزاد الإلكتروني للمنافسة، مؤكدة أن هذا الإجراء يهدف إلى إضفاء الشفافية على قطاع التعدين، وإتاحة المعلومات المطلوبة أمام المستثمرين المؤهلين.

كما نسّقت الوزارة بعد ورشة العمل زيارة حقلية لموقع مجمع الحجر الجيري المستهدف بالمنافسة وذلك بين الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 31 مايو 2022م حتى يوم السبت الموافق 4 يونيو 2022م، وذلك لإتاحة الفرصة للمستثمرين للاطلاع على المواقع ومساحاتها وإتاحة الفرصة لهم لزيارة الموقع مع الخبراء والمختصين قبل بدء المنافسة الإلكترونية لأول المواقع.

يُذكر أن الوزارة قد أعلنت سابقًا عن طرح 13 موقعًا للاستثمار في مجمع الحجر الجيري بحفيرة نساح في محافظة المزاحمية بمنطقة الرياض عن طريق المنافسة، حيث تستهدف المنافسة المستثمرين المهتمين بصناعة أحجار وصخور الزينة، وتهدف من هذا الطرح إلى تنظيم إجراءات عمليات المنافسة للحصول على رخصة محجر مواد بناء؛ لاستغلال كتل الحجر الجيري في مجمع حفيرة نساح، وتوفير البيئة العادلة للمتنافسين، بما يعزز الاستثمار في قطاع التعدين، بالإضافة إلى تشجيع الصناعات الوطنية، وذلك تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030.

للاطلاع على المنافسة:

https://mining.mim.gov.sa/pages/public/MiningLicensingRoundNesah.xhtml