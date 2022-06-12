شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين روبوتات.. الإعلان عن الخطة التشغيلية لموسح الحج الأحد القادم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس أن موسم حج العام الحالي سيشهد إطلاق عدد من الروبوتات الذكية في مختلف المجالات لخدمة ضيوف الرحمن في المسجد الحرام.

وقال السديس خلال تدشينه حملة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في عامها العاشر إن "خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا" تحت شعار الجودة والريادة في حسن الهداية وتميز الرفادة وكرم الوفادة، وإن خطة رئاسة الحرمين لموسم الحج التشغيلية والميدانية سيتم إطلاقها يوم الأحد القادم والتي ستتركز على تدشين التطبيقات الذكية والقصص المؤنسنة الابداعية، وتعظيم شعار الجودة والريادة والرفادة، مؤكدا أن الحملة المباركة تهدف إلى تحقيق أفضل وأرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين، حيث قدمت الرئاسة كافة خدماتها، واستحدثت برامج وتقنيات حديثة للارتقاء بمنظومة الخدمات.

وأضاف السديس إن منسوبي رئاسة الحرمين على أتم الاستعداد لاستقبال ضيوف الرحمن وفق الخطط المدروسة وتطلعات القيادة الحكيمة.

وشدد السديس على ضرورة تكامل منظومة الخدمات والمحافظة على النجاحات السابقة والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لصنع قصص النجاح وتحقيق نقلات نوعية في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين.

وقدم السديس الهدايا للحجاج مؤكدا لهم حرص حكومة المملكة على تمكينهم من أداء مناسكهم بيسر وسهولة وأمان.

وعقد الرئيس العام سلسلة من الاجتماعات خلال الأيام الماضية مع مساعدي الرئيس، والوكلاء، والوكلاء المساعدين في وكالة المسجد النبوي، المخصص لمناقشة خطة موسم حج العام الحالي واجتماعات مماثلة مع قيادات رئاسة الحرمين لوضع اللمسات الأخيرة لخطة موسم استقبال مليون حاج.