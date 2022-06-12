قياس وعي الطلاب وتعاملهم الآمن مع الغذاء والدواء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بقياس وعي الطلاب وتعاملهم الآمن مع الغذاء والدواء اختتمت الهيئة العامة للغذاء والدواء برنامج التوعية المدرسية لعام 2021-2022م، والذي اشتمل على مراحل رياض الأطفال والابتدائية والمتوسطة والثانوية في عدد من مدارس البنين والبنات، وذلك إيمانا منها بأهمية المدارس لتعزيز دورها التوعوي.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة تيسير المفرج أن الهيئة أتاحت قناة ليتواصل المجتمع معها بشكل مباشر من خلال (خدمة أمرك «AMRQ»)، وهي عبارة عن بريد الكتروني (amrqsfda.gov.sa) متاح للجميع لطلب الوسائل التوعوية والمحاضرات والأنشطة والفعاليات وورش العمل والمعارض، ويتم التعامل مع الطلبات من قبل مختصي التوعية بالهيئة وتصنيفها وجدولتها حسب الأهمية والإمكانية.

واشتمل برنامج التوعية الخاص بالمدارس على تقديم وسائل تعليمية متنوعة، ومحاضرات علمية ومنشورات توعوية تناسب مستوى الفئة العمرية المحددة، كما أقيمت مسابقات تقيس مدى إلمام ومعرفة الطلاب بالمعلومات وآلية التعامل الآمن مع الأدوية، والإجابة على استفسارات الطلاب والمعلمين فيما يخص الغذاء والدواء.

يذكر أن الهيئة توفر على موقعها الالكتروني صفحة خاصة بالمستهلكين، تحتوي على عدد من المعلومات التوعوية والأدلة الإرشادية بأشكال مختلفة تغطي جميع النشاطات الواقعة تحت إشراف «الهيئة»، ويمكن من خلال «ركن المستهلكين» التحقق من صحة إشاعة جرى تداولها عن الغذاء والدواء.

أهداف برنامج التوعية المدرسية

