قياس وعي الطلاب وتعاملهم الآمن مع الغذاء والدواء

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وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة تيسير المفرج أن الهيئة أتاحت قناة ليتواصل المجتمع معها بشكل مباشر من خلال (خدمة أمرك «AMRQ»)، وهي عبارة عن بريد الكتروني (amrqsfda.gov.sa) متاح للجميع لطلب الوسائل التوعوية والمحاضرات والأنشطة والفعاليات وورش العمل والمعارض، ويتم التعامل مع الطلبات من قبل مختصي التوعية بالهيئة وتصنيفها وجدولتها حسب الأهمية والإمكانية.واشتمل برنامج التوعية الخاص بالمدارس على تقديم وسائل تعليمية متنوعة، ومحاضرات علمية ومنشورات توعوية تناسب مستوى الفئة العمرية المحددة، كما أقيمت مسابقات تقيس مدى إلمام ومعرفة الطلاب بالمعلومات وآلية التعامل الآمن مع الأدوية، والإجابة على استفسارات الطلاب والمعلمين فيما يخص الغذاء والدواء.
يذكر أن الهيئة توفر على موقعها الالكتروني صفحة خاصة بالمستهلكين، تحتوي على عدد من المعلومات التوعوية والأدلة الإرشادية بأشكال مختلفة تغطي جميع النشاطات الواقعة تحت إشراف «الهيئة»، ويمكن من خلال «ركن المستهلكين» التحقق من صحة إشاعة جرى تداولها عن الغذاء والدواء.
أهداف برنامج التوعية المدرسية
- غرس العادات الغذائية الصحية لدى الفئات السنية الصغيرة
- تمكينهم من تحديد احتياجاتهم من العناصر الغذائية
- نشر المفاهيم والمعارف الصحية السليمة
- قياس مدى وعي الطلاب والمعلمين
- تفعيل الأيام العالمية الصحية
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