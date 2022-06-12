رفع معايير الانتقاء والكفاءة لشغل المناصب القيادية

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ومثل هيئة تقويم التعليم المدير التنفيذي للمركز الوطني للقياس «قياس» الدكتور عبدالله القاطعي، ومن جانب الهيئة الملكية الرئيس التنفيذي بينبع الدكتور فهد القرشي.وتهدف الاتفاقية إلى رفع معايير الانتقاء وتمييز الكفاءة من خلال القدرات والجدارات التي يتضمنها المقياس وتقليل الفجوة بين الجدارات المتطلبة لشاغل الوظيفة القيادية وبين الجدارات المتوافرة لدى المرشح لها، وسيطبق المقياس في جميع المدن الصناعية التابعة للهيئة في الرياض والجبيل وينبع وجازان ورأس الخير.
وتعمل هيئة تقويم التعليم وفق رسالتها وأهدافها، بالتعاون والتكامل مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة؛ للإسهام في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما لأعلى المستويات العالمية بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، وصولا إلى مواطن منافس عالميا.
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