مدير تعليم مكة يطلع على الانتظام الدراسي

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وأكد على تضافر الجهود لدعم المخرجات ونواتج التعلم والتحصيل الدراسي وتعزيز دورالشراكة مع الأسرة والمجتمع.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل مدير التعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد الزايدي جولاته التفقدية للمدارس؛ حيث زار أمس متوسطة الأرقم بن أبي الأرقم وتميم الداري المتوسطة، مطلعا على الانتظام الدراسي وأعمال إدارة المدرسة والمعلمين.وأكد على تضافر الجهود لدعم المخرجات ونواتج التعلم والتحصيل الدراسي وتعزيز دورالشراكة مع الأسرة والمجتمع.

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