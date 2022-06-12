بوابة الكترونية جديدة بجامعة الحدود الشمالية

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ويحتوي الموقع الجديد على برمجيات استخدام مفتوحة المصدر لبناء البوابة لتحقيق كفاءة الإنفاق والوصول لعدد من الخدمات الالكترونية من خلال الدخول الموحد (SSO ) وسهولة الوصول للمحتوى وقراءة لمؤشرات الجامعة الهامة بشكل ديناميكي.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت جامعة الحدود الشمالية الموقع الالكتروني الجديد للجامعة، الذي يشمل جميع الجوانب التعريفية والتطويرية بالخدمات على الرابط المخصص.ويحتوي الموقع الجديد على برمجيات استخدام مفتوحة المصدر لبناء البوابة لتحقيق كفاءة الإنفاق والوصول لعدد من الخدمات الالكترونية من خلال الدخول الموحد (SSO ) وسهولة الوصول للمحتوى وقراءة لمؤشرات الجامعة الهامة بشكل ديناميكي.

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