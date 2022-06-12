ملتقى لدعم خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقامت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بمنطقة تبوك أمس ملتقى «إضاءة في تبوك»، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية، والأشخاص ذوي الإعاقة بالمنطقة، وذلك في مركز الأمير سلطان الحضاري.

وبينت مستشار الهيئة نورة الجبالي أن الملتقى يأتي امتدادا لجهود الهيئة التوعوية في مختلف مناطق ومدن المملكة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة الشاملة والفاعلة في المجتمع، وتعزيز الخدمات التي تقدمها الجهات للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يساعد على حصولهم على الرعاية والتأهيل اللازمين، لتمكينهم من الاندماج في المجتمع.

وشهد الملتقى الذي تستمر فعاليته لمدة يومين إقامة ورش العمل وجلسات تناول من خلاها المحاضرون دور الهيئة في دعم الأشخاص من ذوي الإعاقة، ومجال التدريب التقني والمهني لهم، والتأهيل للاندماج في العمل مما يسهم في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وإيصالهم لمرحلة الاكتفاء المهني الذي يؤهلهم لدخول سوق العمل لتحقيق مجتمع شامل وموائم.