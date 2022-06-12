شكرا لقرائتكم خبر ملتقى لدعم خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وبينت مستشار الهيئة نورة الجبالي أن الملتقى يأتي امتدادا لجهود الهيئة التوعوية في مختلف مناطق ومدن المملكة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة الشاملة والفاعلة في المجتمع، وتعزيز الخدمات التي تقدمها الجهات للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يساعد على حصولهم على الرعاية والتأهيل اللازمين، لتمكينهم من الاندماج في المجتمع.وشهد الملتقى الذي تستمر فعاليته لمدة يومين إقامة ورش العمل وجلسات تناول من خلاها المحاضرون دور الهيئة في دعم الأشخاص من ذوي الإعاقة، ومجال التدريب التقني والمهني لهم، والتأهيل للاندماج في العمل مما يسهم في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وإيصالهم لمرحلة الاكتفاء المهني الذي يؤهلهم لدخول سوق العمل لتحقيق مجتمع شامل وموائم.
كانت هذه تفاصيل خبر ملتقى لدعم خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.