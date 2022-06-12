شكرا لقرائتكم خبر معاقبة 13 منشأة لعدم توفر الأدوية في السوق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء 13 منشأة لم تلتزم بتوفير مستحضرات صيدلانية للسوق المحلي، وتخلفت عن التبليغ اللحظي لتحرك الدواء في نظام التتبع الالكتروني خلال شهر مايو.

يأتي ذلك ضمن جهود «الهيئة» لضبط توفر الدواء بكميات كافية للسوق المحلي، وضمان التزام جميع أصحاب المصلحة في سلسلة الإمداد للدواء بالمهام والمسؤوليات المنوطة بهم.

ووفقا لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية تلزم «الهيئة» مصانع ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية أن يكون لديها مخزون دائم يكفي لستة أشهر من جميع مستحضراتها المسجلة، كما أن على تلك المنشآت إبلاغ «الهيئة» في حال توقع نقص أو انقطاع في إمدادات المستحضرات.

وتراقب «الغذاء والدواء» مخزون المستحضرات الصيدلانية والعشبية المسجلة لديها في المصانع والمستودعات الخاصة بالاتجار بها في جميع مناطق المملكة ومدى كفاية تلك المستحضرات للسوق المحلي عن طريق نظام التتبع الالكتروني «رصد».

نتائج جولة المفتشين

تطبيق العقوبات المنصوص عليها في النظام

7 منشآت بسبب مخالفة عدم توفر الأدوية

6 منشآت تخلفت عن التبليغ لتحرك الدواء