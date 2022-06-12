جامعة نورة تطور مهارات اللغة الإنجليزية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يطلق معهد اللغة الإنجليزية بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن 17 يوليو المقبل البرنامج الصيفي لتطوير مهارات اللغة الإنجليزية لعام 1443هـ، للسنة الرابعة على التوالي، ويستمر لمدة 4 أسابيع بمعدل 40 ساعة تدريبية بهدف تطوير المهارات اللغوية لجميع الفئات العمرية.

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