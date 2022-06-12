شكرا لقرائتكم خبر خطة للفصول الدراسية الثلاثة بجامعة طيبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت جامعة طيبة بالمدينة المنورة اعتمادها خطة الفصول الدراسية الثلاثة بدءا من العام الدراسي المقبل 1444هـ.

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور عبدالعزيز السراني أن الجامعة اعتمدت نظام الفصول الثلاثة بدءا من العام الدراسي القادم، وذلك من خلال إبقاء الخطط للبرامج الأكاديمية المعتمدة كما هي بتوزيع خطة الدراسة على 3 فصول في العام الدراسي مع تعديل ساعات الاتصال للمقررات للمحتوى العلمي في عدد أسابيع أقل من النظام الفصلي.

ونوه إلى أنه سيجري تقليص القبول في التخصصات النظرية بنسبة 60 % وزيادة مقاعد القبول للتخصصات العلمية الصحية والتطبيقية والهندسية والحاسوبية، وذلك وفق برامج مستحدثة جديدة؛ وآلية قبول مواكبة لرؤية المملكة 2030 متوافقة مع متطلبات الأنشطة الاقتصادية واحتياجات سوق العمل في القطاعين الحكومي والخاص.

وبين أن القبول للعام القادم سيكون مرنا ومباشرا، وذلك وفق ضوابط وآلية محددة سيجري الإعلان عنها قريبا، مشيرا إلى أن الجامعة استحدثت في العام الماضي سبعة تخصصات أكاديمية جديدة وهي الذكاء الاصطناعي، وعلم البيانات وتحليلها، والأمن السيبراني، وهندسة الطاقة، والهندسة الكيميائية، وهندسة الاتصالات، والتمريض المسرع، مؤكدا حرص الجامعة على التطوير المستمر لجميع برامجها.