محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ أحمد حماد
قال علي الشعيلان، رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية، إنه تم توجيه الدعوة لجميع الأندية لحضور بطولة نخبة “دوري المدراس”.
وأضاف في تصريحات لـ برنامج “يا هلا” المعروض عبر شاشة “روتانا خليجية” أن البطولة حضرها “كشافين” من دول أوروبا وتحديدا من الأرجنتين وإسبانيا، والمكسيك، مؤكدًا هناك مشروعات لنقل المواهب السعودية إلى الخارج.
وأشار إلى أن التنظيم كان أكثر من رائع، بشهادة المشاركين، حتى من خرج من البطولة، وزف بشرى لأولياء الأمور، مؤكدًا أن بعض الأكاديمية اختارت عددًا من اللاعبين للاحتراف خارج المملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية يزف بشري للمشاركين في بطولة نخبة «دوري المدراس» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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