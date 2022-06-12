وزير الرياضة يوجه رسالة للاعبي الأخضر بعد التأهل لنصف نهائي آسيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض وجه الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رسالة إلى المنتخب الوطني الأولمبي،بعد الفوز على فيتنام بثنائية في ربع نهائي بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا. ونجح الأخضر الأولمبي في التأهل لنصف نهائي بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، عقب الفوز على فيتنام ومن المقرر أن يواجه نظيره الأسترالي. ونشر وزير الرياضة تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» وكتب فيها التالي: «الحمد لله، ألف مبروك تأهل صقورنا، فالكم الكأس يا أبطال». ومن المقرر أن يواجه المنتخب الوطني الأولمبي نظيره الأسترالي، يوم الأربعاء المقبل، في إطار نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا. أخبار قد تهمك

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