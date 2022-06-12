اخبار الرياضه السعوديه تتويج أبطال «نخبة دوري المدارس».. غداً في «الجوهرة»

محمد بن مسعود - الدمام - بحضور وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ووزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، تختتم مساء غد (الاثنين) منافسات بطولة نخبة المملكة لدوري المدارس لكرة القدم للبنين 2022 على ملاعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة.

وتجمع المباراة النهائية لفئة 15 عاما، فريقي متوسطة الفرسان من منطقة الرياض ومتوسطة تحفيظ القرآن الكريم من المنطقة الشرقية، تليها المباراة الثانية لفئة 18 عاما، التي تجمع فريقي ثانوية الرازي من محافظة جدة، وثانوية طيبة من منطقة الرياض.

وتأهل فريق متوسطة الفرسان إلى المباراة النهائية بعد تجاوزه فريق متوسطة سيبويه من القصيم بثلاثة أهداف دون مقابل، فيما تأهل فريق متوسطة تحفيظ القرآن الكريم من المنطقة الشرقية بعد تجاوزه متوسطة صهيب الرومي من المنطقة الشرقية بهدفين مقابل هدف، في دور نصف النهائي.

في حين تأهل فريق ثانوية الرازي إلى المباراة النهائية بعد فوزه على فريق ثانوية عبدالله بن حميد من منطقة القصيم بهدفين دون مقابل، فيما تأهل فريق ثانوية طيبة إلى المباراة النهائية بعد تخطيه فريق ثانوية القيصومة من المنطقة الشرقية بأربعة أهداف دون مقابل.

ويعد دوري المدارس أحد مشاريع وزارة الرياضة الذي تنفذه بالتعاون مع وزارة التعليم للعام الثالث، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030،، إذ بدأ هذا العام على مستوى مدارس التعليم العام في 47 مدينة ومحافظة بالمملكة، شارك فيه أكثر من 150 ألف طالب يمثلون 15476 فريقاً من 3601 مدرسة من مدارس المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية.