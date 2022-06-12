اخبار الرياضه السعوديه يد مضر تخسر ذهب الخليج

محمد بن مسعود - الدمام - خسر الفريق الأول لكرة اليد بنادي مضر نهائي بطولة الأندية الخليجية الـ٣٨ أبطال الكؤوس للمرة الثانية في تاريخه أمام منافسه النجمة البحريني بنتيجة (24-39) في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم (الاحد) على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في الكويت.

وكان الشوط الاول انتهى بتقدم الفريق البحريني (18-12) ليواصل تألقه وتقدمه في الشوط الثاني ويفوز في المباراة بفارق 15 هدفا ويتوج بلقب البطولة للمرة السادسة في تاريخه، ويحرم الفريق السعودي من تحقيق اللقب الخليجي الغائب عن خزائنه.