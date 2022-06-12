هل تُطبق ضريبة القيمة المضافة على جميع الأنشطة الاقتصادية؟

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه يلزم كل من يمارس نشاط اقتصادي التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة إذا بلغت الإيرادات السنوية (الحد الإلزامي وهو 375,000ريال).

جاء ذلك في رد من الهيئة، عبر حسابها الرسمي “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك، في ردها على سؤال مغردة قالت فيه “هل المشروع التجاري اللي أرباحه أقل من مليون ريال بالسنة يدفع ضريبة ؟ “.

وتابعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك “أما الأشخاص التي تتخطى إيراداتهم 187,500 ريال ولا تتجاوز 375,000 ريال سعودي مؤهلين للتسجيل الاختياري”.

وفي وقت سابق، أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في المملكة، يشمل فقط السلع والخدمات التي يكون مكان توريدها في المملكة.

جاء ذلك في ر دمن الهيئة، على سؤال ورد فيه: “المبيعات لمواطنين داخل دول مجلس التعاون الخليجي هل تخضع لضريبة القيمة المضافة أو تصدر الفواتير بدون ضريبة ؟

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وأجابت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بقولها : “عزيزي العميل، تطبق ضريبة القيمة المضافة في المملكة فقط على السلع والخدمات التي يكون مكان توريدها في المملكة، وذلك وفقا لقواعد تحديد مكان التوريد”.

كما تخضع الصادرات إلى خارج المملكة لضريبة القيمة المضافة بنسبة صفر بالمائة.